"كابوس" يهدد العراق.. راصد جوي يحدد سبب تكرار العواصف الترابية

شفق نيوز/ وصف المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الجمعة، العواصف الترابية بأنها "كابوس" يهدد الحياة في العراق.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "التنبؤ بتشكل العواصف الترابية غالبا ما يعتبر من أعقد التنبؤات الجوية التي تواجه المتنبئ الجوي في العراق خصوصا مع المعاناة من الاهمال الحكومي وضعف اجهزة الرصد ومحدودية الإمكانات المادية".

وأضاف، أن "زيادة تكرار هبوب العواصف الترابية في هذا الموسم، ناتج عن شحة هطول الأمطار غرب البلاد مما جعل التربة السطحية جرداء ، هشه وخالية من الغطاء النباتي، وهبوب الرياح الشمالية النشطة بعد مرور جبهة المنخفض مع فوارق حرارية تعمل على اثارة الغبار وتشكل موجات غبارية وتربة زاحفة تتجه نحو باقي المدن تبعا لحركة الرياح وسرعتها (..) وهنا تواجه المتنبئ الجوية مشكلة اخرى وهي امكانية التنبؤ بوقت اضمحلال العاصفة في مكان معين ، وهذا يعتمد على خبرة المتنبئ الجوي في مثل هذا النوع من التنبؤات".

وتابع عطية، "يكاد يبدو من المستحيل السيطرة أو التقليل من تكرار حدوث العواصف لأنها تتشكل في مساحات واسعة وليست قليلة وبالتالي الوضع القادم لايبشر بالخير وربما نتعرض للمزيد من العواصف سواء في موسم الربيع الحالي او خلال فصل الصيف المقبل".

واليوم الجمعة، ضربت عاصفة ترابية العاصمة العراقية بغداد ومحافظتي واسط والانبار.