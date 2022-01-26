"كابوس" يلاحق المتضررين من "الإرهاب" في نينوى

شفق نيوز/ كشفت لجنة تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية في نينوى، يوم الاربعاء، ان عدد الذين تسلموا تعويضاتهم لا تجاوز 15%، عازياً سبب هذا التأخير إلى التدقيق الأمني.

وقال سكرتير رئيس اللجنة، محمد عكَلة، لوكالة شفق نيوز، ان "عدد المعاملات التي اكتملت في اللجنة الفرعية تجاوز 60 الف معاملة، وهنالك عشرات الالاف المعاملات ما تزال قيد الانجاز".

واضاف ان "نسبة الذين استلموا التعويضات من إجمالي عدد من اكتملت معاملاتهم لم يتجاوز 15%،‎ وهذا رقم خجول جداً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية".

وبين عكلة ان "هنالك مشكلة كبيرة جداً تواجه المتضررين وهي تدقيق الاسماء في هيئة المساءلة والعدالة، وهذا الاجراء اصبح كابوساً اخر يلاحق المتضررين بالإضافة الى كابوس التدقيق الامني الذي يستغرق قرابة عام كامل او اكثر".

واشار الى انه "رغم قرار جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل عدة اشهر في سد الموصل، والذي نص على الغاء فقرة المساءلة والعدالة من الاجراءات المتخذة في اكمال معاملات المتضررين والجرحى والشهداء الا ان شيئاً لم يتغير".

وختم بالقول ان "هذا الامر معيب على نواب المحافظة ايجاد حل جذري لهذه المشكلة او وضع الية سريعة لتدقيق الاسماء".