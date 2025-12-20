كابوس الضباب.. المرور تطلق تحذيرات عاجلة لسائقي المركبات

شفق نيوز- بغداد

دعت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم السبت، أصحاب المركبات بضرورة الالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية بسبب تشكل موجات الضباب في الطرق، ما يتطلب من سائقي المركبات القيادة بحذر والانتباه للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب يستوجب تخفيف السرعة، وتجنب التجاوزات غير الضرورية وتشغيل الأضواء الأمامية والإشارات، إضافة إلى ترك مسافة أمان كافية".

ودعت إلى "استخدام مساحات المركبة لإزالة الرطوبة عن الزجاج، وتشغيل خاصية التدفئة في السيارة لإزالة الضباب، وعدم استخدام إشارة التنبيه (الفلشر) أثناء سير المركبة".

كما وجهت المديرية مفارزها بـ"متابعة الطرق الخارجية لضمان حركة أمنة للحد من الحوادث المرورية"، مبينة أن "السلامة العامة مسؤولية مشتركة والالتزام بقواعد السير يسهم في حماية الجميع".

وكان الراصد الجوي صادق عطية قد حذر، مساء السبت، من "تردي الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في مناطق متفرقة من مدن البلاد خلال ساعات الليلة وفجر وصباح الأحد".

وشدد عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز على سالكي الطرق الخارجية "توخي الحذر أثناء القيادة واستخدام مصابيح الضباب".

وتسبب تشكل الضباب في سماء المدن العراقية خلال الأيام الماضية بتعليق الرحلات الجوية لفترات متقطعة في مطارات البلاد مع وقوع حوادث سير في الطرقات السريعة وخاصة بين المحافظات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.