"كابسة بلوك" تنهي حياة شاب في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاثنين، بمصرع شاب جراء سقوط آلية انشائية شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً لقي مصرعه بعد سقوط آلية انشائية (كابسة بلوك) في أطراف قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين".

وأضاف أن "الشاب يعمل سائق شاحنة (لوري) ولقي مصرعه خلال مساعدة أخيه بتنظيف آلية الكابسة ما تسبب بسقوطها فوقه ووفاته بالحال".

وأشار المصدر، إلى أن "جثة الشاب نقلت إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".