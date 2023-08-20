قُبيل الزيارة الأربعينية.. سباق مع الزمن في كربلاء

شفق نيوز/ أعلن قائمقام قضاء الهندية في كربلاء، منتظر الشافعي، يوم الأحد، عن المباشرة بحزمة من المشاريع استعداداً لاستقبال الزائرين لإحياء مراسم ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين في المحافظة.

وقال الشافعي لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء الهندية (طويريج اسمها الشعبي) يعتبر البوابة الشرقية لمحافظة كربلاء، وتعمل الحكومة المحلية من المحافظ والدوائر الخدمية والأمنية والصحية بروح الفريق الواحد لإنجاح الزيارة".

وأضاف "في محور قضاء الهندية، جُملة مشاريع لخطة زيارة الأربعينية، ويتم العمل بها بوتيرة متسارعة وفق ثلاث وجبات، استناداً لتوجيهات رئاسة الوزراء ولجنة الزيارات المليونية".

وأوضح "من ضمن هذه المشاريع، مشروع الجسر الثالث الذي وصلت فيه نسب الإنجاز إلى 85%، وتطوير الطريق الحولي، ويشمل أعمال جزرة وسطية وأعمدة إنارة، وتبليط الشارع الرئيسي لمدخل القضاء".

وتابع الشافعي "فضلاً عن مشروع طريق (يا حسين) المقطع الأخير بطول كيلومترين، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع قبيل موعد الزيارة"، مؤكداً أن "قضاء الهندية على أتم الاستعداد لاستقبال زائري الأربعينية".

وكان وزير الداخلية العراقي، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية، عبد الأمير الشمري، قال في 17 آب/ أغسطس الجاري، إن "الشروع بالخطة الخاصة بهذه المناسبة، سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل"، فيما توقع، في وقت سابق، دخول قرابة 5 ملايين زائر إلى العراق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثامن شهر آب/ أغسطس الجاري، على ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.