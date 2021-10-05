قُبيل الانتخابات.. المفوضية تنهي عقود 117 من موظفيها

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد أكثر من 100 موظف قبل أيام من موعد الاقتراع العام.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مفوضية الانتخابات قررت استبعاد وإنهاء عقود 117 موظفاً يعملون لديها بصفة موظفي اقتراع في مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات كافة".

وبين المصدر، أن "قرار الاستبعاد يأتي على خلفية وجود مؤشرات أمنية بحقهم من جهاز الأمن الوطني". ويستعد العراق الاحد المقبل (10 تشرين الأول الحالي) لإجراء انتخابات تشريعية هي الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.