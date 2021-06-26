قيمتها آلاف الدولارات.. مواطن يحطم أجهزة طبية بعد وفاة قريب له في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بقيام أحد المرافقين للمرضى المصابين بفيروس كورونا بتحطيم أجهزة طبية باهظة الثمن نتيجة وفاة المصاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مصابا بفيروس كورونا طاعنا في السن ادخل قبل أيام إلى مركز العزل في الناصرية، ونتيجة إصابته بعدة أمراض أخرى توفي مساء اليوم داخل المركز، مما دفع أحد مرافقي المصاب إلى القيام بالهجوم على الأجهزة الطبية وتحطيمها بعنف وإثارة الهلع داخل المركز الطبي".

وبين المصدر، أن "الأجهزة التي تعرضت للضرر تقدر قيمتها بآلاف الدولارات"، لافتا إلى أن "المراجع العليا داخل صحة ذي قار، وجهت بتحريك شكوى قضائية ضد المعتدي، والمطالبة بالتعويض أمام الجهات المختصة".