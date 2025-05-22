قيظ مبكر في العراق قبل 9 أيام على الصيف

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، تسجيل مدن البلاد أعلى درجات حرارة منذ بداية فصل الربيع، فيما بينت أن بداية فصل الصيف مناخياً تبقى له تسعة أيام فقط.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مدن البلاد تُسجل في الوقت الحالي أعلى درجات حرارة منذ بداية فصل الربيع، إذ بلغت العظمى في بعض مدن الجنوب ظهر اليوم الخميس 49 درجة مئوية، وذلك نتيجة لتعمق تأثير الكتلة الهوائية المدارية الحارة على أجواء المنطقة، علماً أن بداية فصل الصيف مناخياً تفصلنا عنها تسعة أيام فقط".

وأضافت، أن "التنبؤات الجوية تشير إلى استمرار الارتفاع يوم غد الجمعة، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، بالتزامن مع استمرار تأثير الكتلة الهوائية المدارية".

وتوقعت الهيئة، أن "تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم السبت أو الأحد، مع تغير في الأنظمة الجوية المؤثرة على المنطقة".

ونصحت الهيئة في ختام بيانها، بأهمية "عدم التعرض للاشعاع الشمسي المباشر، والاكثار من شرب السوائل ومتابعة التحديثات الجوية".