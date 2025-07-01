قيظ الصيف يدفع موظفين عراقيين للمطالبة بتقليص الدوام

شفق نيوز - بغداد

طالب عدد من موظفي دوائر الدولة، يوم الثلاثاء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي، وذلك بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في أجواء العراق بشكل عام.

وقال أحمد منعم وهو موظف في أمانة بغداد، لوكالة شفق نيوز: "نطالب الحكومة بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة لارتفاع درجات الحرارة التي اصبحت عالية جدا وقت الظهيرة وهو موعد خروجنا من الدوام".

وأضاف أن "ارتفاع درجات يقلل من كفاءة عمل الموظف ويؤثر على الأداء الوظيفي"، مبينا أن "ساعة واحدة لا تؤثر على عمل الموظف ولكن تمنحه الراحة ليعود نشيطا في اليوم التالي".

من جانبه، يقول الموظف حسن هادي، للوكالة: اننا "نطالب مجلس الوزراء الذي يتزامن انعقاد جلسته اليوم، بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر للكهرباء، أسوة بمحافظ البصرة التي أعلنت يوم أمس عن تقليص ساعات الدوام الرسمي للموظفين ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة في العراق أصبحت عالية جداً ومن الصعوبة أن يتحملها الإنسان"، مؤكداً أن "ذلك يزيد من مخاطر الإصابة بالإجهاد والأمراض المرتبطة بالحرارة فضلا عن زيادة العصبية عند الموظف، ما ينعكس سلباً على أدائه الوظيفي".

وقبل أيام، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، تأثر البلاد بموجة حارة تبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين 29 و30 حزيران/يونيو الماضي ومن ثم تنخفض درجات الحرارة، بدءاً من اليوم الثلاثاء.

وذكرت الهيئة، في تقرير نشرته وكالة شفق نيوز، ارتفاع درجات الحرارة يومي الأحد ونهار الاثنين، ومدن الجنوب هي الأكثر تأثراً حيث تصل إلى 50 مئوية نتيجة تأثير منخفض حراري سطحي.

أما اعتباراً من ليل الاثنين، فستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وعودة الأجواء صيفية اعتيادية مع درجات حرارة دون المعدل العام لعدة أيام.

كما أوصت الهيئة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل.