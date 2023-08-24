"قيظ الصيف" يجبر مواكب ذي قار على تغيير طريقة عملها وانتقادات للحكومة المحلية

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المواكب الحسينية بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن "تغيير" في طبيعة عملها لاستقبال زائري الاربعينية، فيما انتقدت حكومة ذي قار المحلية بسبب نقص الخدمات المقدمة من قبلها.

وقال رئيس رابطة المواكب الحسينية بمحافظة ذي قار، باسم هاشم هاشم في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المواكب الحسينية المسجلة بشكل رسمي في مركز واقضية ونواحي محافظة ذي قار والتي تقدم خدمات على الطريق للزائرين المتجهين نحو كربلاء المقدسة تبلغ 3000 موكب حسيني مختلف النوع".

وأضاف أن "غالبية المواكب التي تقدم خدمات للزائرين هذا العام نقلت عملها إلى الوقت الليلي بسبب حرارة الجو، وتغيير وقت السير من قبل الزائرين إلى السير ليلاً والسكينة نهاراً".

وتابع هاشم، ان" القوات الامنية منتشرة بشكل جيد ضمن الخطة المعدة لحماية الزائرين ولم يتم تسجيل اي خرق لغاية الان، خاصة فيما يتعلق بالجماعات الدينية المنحرفة ".

وأوضح رئيس رابطة المواكب في ذي قار، أن"خدمة هذا العام شهدت تذبذباً في تقديم الخدمات العامة من قبل الحكومة المحلية للمواكب الحسينية التي تخدم الزائرين، حيث الماء لم يكن بالمستوى المطلوب وكذلك التيار الكهربائي الذي ارهقنا كثيراً هذا الموسم".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.