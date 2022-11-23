قيادي في العزم يكشف تفاصيل الاعتداء على "الملا"

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، يوم الأربعاء، عن تفاصيل الاعتداء على النائب السابق حيدر الملا في منطقة الغزالية ببغداد.

وقال الفارس لوكالة شفق نيوز، "كنت مع الملا في مقر النائب محمود القيسي نتداول في بعض الامور التي تخص تحالف العزم، وبعد نهاية الاجتماع خرج هو (الملا) اولا وبعد قليل عاد إلينا مضرجاًَ بالدماء التي تنزف من رأسه"، مشيراً إلى "إصابة اثنين من افراد حمايته كانا برفقته، وضرباتهم في الرأس لكن بدرجة أقل منه".

وأشار الفارس إلى "وجود كسر في يد الملا"، قال إنه "يحتاج الى عملية بسيطة".

ولفت الى ان "الجرح في الرأس تم معالجته ووضعه جيد الآن".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تعرف النائب السابق حيدر الملا لاعتداء بالضرب المبرح من قبل مجهولين ضمن منطقة الغزالية في بغداد، وفقاً لمصدر امني ابلغ وكالة شفق نيوز بذلك.

وظهر الملا في صورة متداولة وعليه آثار دماء نتيجة الاعتداء.