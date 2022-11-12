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أقوى موجة أمطار رعدية منذ ثلاث سنوات.. بعقوبة تغرق والمجاري تستنفر

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-12T08:08:37+0000
أقوى موجة أمطار رعدية منذ ثلاث سنوات.. بعقوبة تغرق والمجاري تستنفر

شفق نيوز/شهدت محافظة ديالى، اليوم السبت، أقوى موجة أمطار رعدية منذ ثلاث سنوات، فيما استنفرت مديرية مجاري المحافظة جهودها لإنقاذ بعقوبة من الغرق.

وقال مدير مجاري ديالى سرمد مجيد الطائي لوكالة شفق نيوز، ان دائرته استنفرت كوادرها في عموم بعقوبة مصحوبة بالآليات والسيارات الحوضية لسحب المياه وتصريفها ومعالجة مشاكل الصرف الصحي.

وأكد ان الوضع تحت السيطرة وتنتهي حملة تصريف وسحب المياه خلال ساعات قليلة، مشيرا إلى أن الأوضاع في الوحدات الإدارية الأخرى تحت السيطرة وبعيدة عن الغرق.

وهذه اقوى موجة أمطار تتعرض لها مناطق وسط وجنوب العراق منذ العام 2019، فقد حذر راصدون جويون، ومسؤولون في وزارة الموارد المائية طيلة السنتين الماضيتين من استمرار موجة الجفاف التي انخفاض معها مناسيب المياه لمستويات خطيرة أدت إلى نزوح مئات الأسر من جنوبي البلاد.

وتتعرض الكثير من مناطق ديالى خلال المواسم الشتوية الى فيضانات كبيرة خلال الأمطار بسبب قدامة ونقص مشاريع الصرف الصحي في أغلب الوحدات الادارية في المحافظة.

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