قوى "الاحتجاج والتغيير" تعقد اجتماعا في الناصرية وتخرج بـ9 نقاط

شفق نيوز/ عُقد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، اجتماعاً تشاورياً لقوى "الاحتجاج والتغيير".

وحضر الاجتماع ممثلون عن القوى المدنية والديمقراطية والناشئة والنقابات والمنظمات والحراكات الاحتجاجية والشخصيات المستقلة ذات التأثير و من مختلف المدن العراقية، حضورا عكس التنوع الاجتماعي العراقي الاصيل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واكد المجتمعون على 1- ضرورة وحدة المنطلقات والأهداف الوطنية النبيلة للحراك السياسي والاجتماعي والاحتجاجي، المعارض لمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح.

2- اهمية التمسك بالمطالب الوطنية وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين، والاهتمام بعوائلهم الكريمة.

3- محاسبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة، وضمان استقلالية القضاء، وتطبيق قانون الاحزاب وإصلاح المنظومة الانتخابية لتكون حرة ونزيهة تعكس ارادة العراقيين.

4- اهمية تشكيل جبهة سياسية من القوى المؤمنة بالتغيير الديمقراطي، تكوّن بديلا سياسيا حقيقيا، قوامها الاحزاب والشخصيات التي لم تتورط بالازمة والدم العراقي الطاهر والفساد اللعين.

5 - الدعم الكامل للاحتجاج السلمي المعارض للسلطة الفاسدة الهادف للتغيير في الذكرى السنوية الثالثة لثورة تشرين.

6- ان لغة التسقيط والتخوين لغة دفعنا ثمنها غاليا ولذا ندعو الفاعلين الى الحكمة في رمي المتصدين بما ليس فيهم.

7- الدعم التام لعوائل الشهداء والمغيبين والمعتقلين زوراً بالمحافظات الغربية، واعادة النازحين الى مناطقهم المنزوعة من السكان.

8 مساندة قضايا ابناء شعبنا في سنجار، لاسيما قضية الأيزيديات المختطفات.

9- مساندة قضية وجود الشعب الآشوري وبقية الأقليات للحفاظ على وجود كافة الهويات الفرعية المكونة للأمة العراقية.

ومن أجل مواصلة الجهد في توحيد الأهداف وتنسيق التحرك، يتم تشكيل لجان بمشاركة المتخصصين والكفاءات كل ضمن اختصاصه:

أ- لجنة لوضع وصياغة الرؤيا السياسية (الدولة والمؤسسات والمطالب التي رفعتها انتفاضة تشرين)

ب- لجنة لوضع رؤية متكاملة عن المنظومة الانتخابية التي تحقق التغيير .

ج- لجنة لصياغة العقد الاجتماعي.

وختم البيان بالقول، إن "هذا اللقاء هو البداية الفعلية لسلسلة من نشاطات ولقاءات لاجل انضاج الرؤى والتحرك من اجل معالجة جذرية شاملة للازمة، وطرح البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود".