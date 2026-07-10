قوة من النزاهة تعتقل مهندساً بالشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، يوم الجمعة، باعتقال مهندس يعمل في دائرة الكهرباء بمنطقة حي شبر، التابعة للشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن عملية الاعتقال تم تنفيذها من قبل قوة من هيئة النزاهة الاتحادية وباسناد من هيئة النزاهة مكتب تحقيقات بابل.

ويشهد العراق حملة اعتقالات ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، بدأت باعتقال وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وامتدت لتشمل عدداً من النواب ومدراء عامين في وزارات الدولة وموظفين كبار.