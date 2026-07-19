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    • قوة من النزاهة تداهم مزرعتي شبل الزيدي وأحمد الأسدي في بغداد (تحديث)

    قوة من النزاهة تداهم مزرعتي شبل الزيدي وأحمد الأسدي في بغداد (تحديث)
    2026-07-19T18:33:52+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن قوتين من هيئة النزاهة داهمت مزرعتين تعودان لرئيس تحالف خدمات شبل الزيدي، ووزير العمل السابق والقيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، ضمن عمليتين منفصلتين في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن قوة من هيئة النزاهة داهمت مزرعة شبل الزيدي في منطقة الزعفرانية، بحثاً عن أموال قال إنها يُشتبه بأنها مدفونة داخل المزرعة.

    وأضاف أن قوة أخرى داهمت واقتحمت مزرعة وزير العمل السابق والقيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي، في المنطقة نفسها.

    وأشار المصدر إلى أن العمليتين ما تزالان مستمرتين حتى الآن، ولم تسفرا عن أي نتائج حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

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