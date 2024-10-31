قوة أمنية من بغداد تعتقل تاجر "إنسولين" منتهي الصلاحية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن قوة أمنية قادمة من بغداد تمكنت من اعتقال تاجر أدوية كبير يتاجر بالأدوية منتهية الصلاحية جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القوة القادمة من بغداد، تابعة لجهاز الامن الوطني، ألقت القبض على أكبر تاجر أدوية (إكس باير) مهربة من تركيا إلى كركوك عن طريق سيارات حمل، حيث نجحت القوة من اعتقال التاجر وسط منزله الواقع في حي بدر جنوبي كركوك".

وأضاف أن "التاجر المعتقل يتاجر بالأدوية ذات النوعية المهمة والخطيرة منها (أدوية إنسولين أدوية تخثر) وهذه الأدوية يجب أن تخزن في برادات خاصة لها".

وأكد المصدر، أن "القوة نقلت المعتقل الى مقر احتجاز وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل أكثر عن عمليات تهريب الأدوية".