قوة أمنية من بغداد تعتقل المسؤول المالي بمصفى الشمال في بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن قوة أمنية قادمة من بغداد اعتقلت مدير القسم المالي بشركة مصافي الشمال في بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية داهمت مقر المصافي واعتقلت مدير القسم المالي في شركة مصافي الشمال داخل مصفى بيجي".

وأضاف أن "القوة اقتادت المعتقل إلى جهة أمنية مختصة في بغداد لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه"، مبيناً أن "أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه لم تُعلن بشكل رسمي حتى الآن".

وأشار المصدر، إلى أن "العملية جرت داخل المصفى وسط إجراءات أمنية مشددة، من دون تسجيل أي حوادث أو اعتراضات خلال تنفيذ أمر الاعتقال".

يذكر أن مصدراً مطلعاً قد أفاد وكالة شفق نيوز، يوم أمس السبت، بأن قوة أمنية خاصة ألقت القبض على وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (مدير عام شركة مصافي الشمال ومصفاة بيجي) "عدنان حمد حمود"، بتهم تتعلق بقضايا الفساد.

وأوضح المصدر، أن عملية القبض نُفذت في منطقة "الإسحاقي" بمحافظة صلاح الدين، وجاءت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي الحرب على الفساد وتدقيق العقود الحكومية.