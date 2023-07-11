قوة أمنية تقتحم مقر نقابة صحفيي الديوانية ومركز حقوقي يندد

شفق نيوز/ استنكر مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، يوم الثلاثاء، قيام قوة أمنية رسمية باقتحام مقر نقابة الصحفيين في الديوانية والسيطرة عليه لساعات قبل ان تنسحب بشكل مؤقت.

وقال صحفيون في المحافظة لمركز "النخيل"، إن قوة امنية رسمية قامت في ساعة متقدمة من صباح اليوم، باقتحام مقر نقابة الصحفيين في محافظة الديوانية الذين كان من المؤمل افتتاحه خلال اليومين المقبلين بهفد السيطرة عليه بدعوى انهم أولى بالمقر من النقابة وانهم كانوا يطالبون به قبل النقابة، بحسب بيان للمركز ورد لوكالة شفق نيوز.

ويؤكد صحفيو الديوانية، بحسب البيان، ان المقر تابع لوزارة المالية وان إجراءات نقابة الصحفيين قانونية بشكل كامل، مشيرين الى أن القوة انسحبت بشكل مؤقت بناءً على توجيه من قيادتهم على اثر تدخل قوات الشرطة واعتصام الصحفيين أمام مقر النقابة للمطالبة بانسحاب القوة.

وابدى الصحفيون استغرابهم من هذه الممارسات وعدم صدور موقف رسمي من الجهاز الأمني الذي تتبع اليه القوة التي قامت باقتحام المقر والسيطرة عليه بقوة السلاح.

واعتبر مركز "النخيل" هذه الممارسات بأنها "خارج اطار الدولة والقانون، حيث كان الاجدر بهذا الجهاز الأمني اللجوء للطرق القانونية والادارية اذا كان له اي حق في هذا المكان بدل اقتحام مقر رسمي لنقابة مهمة مثل نقابة الصحفيين بقوة السلاح والسيطرة عليه".

وحمّل القائد العام للقوات المسلحة "مسؤولية هذه الممارسات التي تمس سمعة القوات المسلحة التي قدمت التضحيات والشهداء وتوفير المزيد من الحماية والدعم للصحفيين".