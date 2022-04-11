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قوة أمنية تقتحم مستشفى جنوبي العراق وتلاحق "لجان المشتريات"

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-11T09:41:46+0000
قوة أمنية تقتحم مستشفى جنوبي العراق وتلاحق "لجان المشتريات"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية مصحوبة بفريق من النزاهة داهمت مستشفى الحبوبي الحكومي وسط المحافظة على خلفية تهم فساد مالي واداري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية مشتركة من سوات وفريق من النزاهة داهمت، صباح اليوم، مستشفى الحبوبي في الناصرية على خلفية تهم فساد مالي واداري من قبل لجان المشتريات في المستشفى"، مبيناً أن "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة اصدر امر اعتقال بحق 8 موظفين في المستشفى وفق احكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأضاف المصدر، أن "عملية المداهمة اسفرت عن اعتقال متهم واحد فقط، فيما هرب 7 آخرين من الباب الخلفي للمشفى"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية استنفرت في كافة مناطق المحافظة بحثاً عن الهاربين".

وأوضح، أن "الفريق التحقيقي ضبط قرابة 17 معاملة وهمية بمبالغ تقارب المليار ونصف المليار دينار عراقي".

 

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