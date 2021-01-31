قوة أمنية تفض اعتصام حملة الشهادات العليا وسط بغداد.. صورتان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن قوة أمنية فضت اعتصام حملة الشهادات العليا وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية حطمت، خيم المعتصمين من حملة الشهادات العليا ضمن منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد".

وأشار المصدر، إلى "اعتقال عدد من ممثلي الاعتصام"، لافتاً إلى أن "تفاوضاً يجري مع المعتصمين للإفراج عن المعتقلين".

من جهتها حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، تجاهل الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب المعتصمين من حملة الشهادات العليا وتكرار استخدام العنف المفرط بحقهم .

وأكدت المفوضية، في بيان لها صدر، مساء اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها الرصدية وثّقت استخدام قوات حفظ القانون العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات في منطقة العلاوي وسط بغداد هذا اليوم، وهو ما يؤشر "انتهاكاً" للحقوق المدنية والسياسية الضامنة لحق التجمع والتظاهر السلمي وإمعاناً" في التفريط بالكفاءات والخبرات الوطنية .

وطالبت القوات الامنية بشكل عام وقوات حفظ القانون على وجه الخصوص بضرورة مراعاة حقوق الانسان وعدم انتهاك الحريات الاساسية، والكف عن استخدام العنف في تفريق التظاهرات السلمية. كما دعت الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص العمل واستثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في المؤسسات الحكومية وتضمين الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات كلا ضمن اختصاصه التعليمي والفني والتقني .

وتظهر صوراً تنشرها وكالة شفق نيوز، اثار خيم المعتصمين بعد تحطيمها وفض الاعتصام بالقوة.

ويتظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا منذ اشهر للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.