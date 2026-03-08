قوة أمنية تفض اشتباكاً بالأيدي بين عضوين بمجلس الديوانية بسبب أراضي استثمارية

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مصدر محلي في الديوانية، يوم الأحد، باندلاع شجار بين عضوين في مجلس المحافظة بسبب خلافات على قطع أراضي استثمارية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن " الشجار اندلع داخل مكتب رئيس المجلس محمد شخير، بين رئيس اللجنة الأمنية خضير المياحي، ورئيسة لجنة البلديات زينب العبادي، حيث تعرضت الأخيرة للضرب بواسطة كرسي من قبل المياحي، مما استدعى تدخل حماية الطرفين وتبادل الضرب بينهما داخل مكتب رئيس المجلس".

وبين أن "قوة من الشرطة تدخلت بالتعاون مع حماية رئيس المجلس لفض الاشتباك بين الطرفين، بعد سقوط جريح واحد من طرفي الشجار".

وتابع المصدر، أن "الشجار اندلع بسبب خلافات على قطع أراضي استثمارية بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "الأوضاع داخل مجلس المحافظة حالياً يسودها نوع من التوتر بين الأطراف".