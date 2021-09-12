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قوة أمنية تفض احتجاجاً للمهندسين جنوبي العراق بالعصي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-12T09:42:24+0000
قوة أمنية تفض احتجاجاً للمهندسين جنوبي العراق بالعصي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الاحد، باقتحام قوة أمنية مكان احتجاج مهندسي المحافظة أمام مبنى المفوضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اقتحمت، ظهر اليوم، مكان احتجاج مهندسي المحافظة أمام مبنى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ميسان"، مبيناً أن "القوة اعادت فتح المبنى لمباشرة الموظفين بالدوام الرسمي المعطل بسبب الاحتجاج".

وأضاف، أن "عملية الاقتحام استخدمت فيها العصي والهراوات، واسفرت عن 3 جرحى واعتقال قرابة 5 أشخاص"، موضحاً أن "مابقي من المعتصمين لاذوا بالفراربين الأزقة خوفا من بطش القوات الأمنية بهم".

وينظم خريجو كليات الهندسة في محافظة ميسان وقفات احتجاجية منذ أشهر للمطالبة بشمولهم في التعيينات وتطورت تلك الاحتجاجات الى اغلاق مباني حكومية ومنع الموظفين من الدوام الرسمي.

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