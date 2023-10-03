قوة أمنية تغلق مقر قناة البغدادية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هيئة الإعلام والاتصالات أصدرت أمراً بإغلاق مقريّ قناة "البغدادية" الفضائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الإعلام والاتصالات أرسلت كادراً منها ترافقه قوة أمنية لإغلاق مقريّ قناة (البغدادية) في أحدهما منطقة الوزيرية والآخر في شارع أبو نؤاس، وسط العاصمة بغداد".

وبين أن "أمر الغلق جاء لمخالفة القناة شروط البث وعدم امتلاكها الموافقات الأمنية".

وفي وقت سابق اليوم بدأت منصات التيار الصدري على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحشيد للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر قناة "البغدادية" على خلفية تقديمها محتوى رأوا فيه إساءة إلى زعيمهم مقتدى الصدر.