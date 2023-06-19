قوة أمنية تعتقل المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون

شفق نيوز/ قامت قوة امنية يوم الاثنين باعتقال مدير العلاقات في وزارة التجارة العراقية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان قوة امنية تعتقل مدير العلاقات في وزارة التجارة والمتحدث باسمها محمد حنون.

ورجح المصدر ان أسباب الاعتقال جاءت على خلفية قضايا تتعلق بالفساد.

وأصدرت محكمة جنايات السماوة في العام 2010 حكما بالسجن على ثلاثة متهمين في وزارة التجارة على ذمة قضايا اختلاس وسرقة الأموال تم التحقيق فيها من قبل هيئة النزاهة إذ صدر حكم بالحبس مدة عام واحد على المستشار الإعلامي لوزير التجارة محمد حنون.