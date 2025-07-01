قوة أمنية تداهم مكتب فضائية في بغداد وتوقف البث

شفق نيوز- بغداد

أعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية، يوم الثلاثاء، أن السلطات العراقية داهمت مكاتب قناة "عراق الحدث" الفضائية في العاصمة بغداد وأوقفت بثها.

وأوضح المرصد، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن إدارة القناة أبلغته بأن مفارز أمنية برفقة قوة من الاستخبارات وممثل عن هيئة الإعلام والاتصالات نفذوا عملية الدهم داخل مكاتب القناة، وأسفرت عن إيقاف البث.

ولم يُشر البيان إلى الأسباب التي دفعت القوة الأمنية إلى إغلاق القناة الفضائية.

من جانبه، أفاد مقدم البرامج في القناة، قصي شفيق، بأن قوة عسكرية مشتركة من جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الماسكة، برفقة فريق من هيئة الإعلام والاتصالات، داهمت مكاتب قناة "عراق الحدث".

وأضاف شفيق، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهيئة قدمت شكوى ضد القناة بدعوى عدم تسديد أجور عام 2024، رغم أن أول بث رسمي للقناة انطلق في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2025.