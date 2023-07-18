قوة خاصة تعتقل مسؤولاً حكومياً في الأنبار بتهم تتعلق بالفساد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بتنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق مسؤول حكومي في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية خاصة، برفقة فريق من هيئة النزاهة تعتقل لورنس العسافي معاون مدير زراعة الانبار بقضايا تتعلق بالفساد.

وكانت هيئة النزاهة قد ألقت القبض مؤخرا على عدد من المسؤولين الحكوميين بالأنبار في حملة استهدفت الفساد المالي والاداري المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة.