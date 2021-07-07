سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-07T12:00:08+0000
قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

شفق نيوز/ ذكر مصدر مسؤول في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بأن فريقاً من هيئة النزاهة داهم مركزاً للعزل الصحي الخاص بعلاج فيروس كورونا شمالي المحافظة، للتحقيق بشبهات فساد مالي واداري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً من مكتب تحقيق النزاهة في ذي قار داهم مركز العزل الخاص بمصابي كورونا في قضاء النصر شمالي المحافظة للتحقيق بشبهات فساد مالي واداري في عملية شراء إحدى المحولات الكهربائية للمركز".

وبين المصدر، أن "الفريق قام بسحب كافة الأوراق الخاصة بعملية شراء هذه المحولة نوع (600 كي في أي) ".

ويأتي تحرك النزاهة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون في القضاء للتحقيق بعملية شراء المحولة الكهربائية للمركز.

related

ذي قار.. محتجون يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

Date: 2021-05-24 15:50:46
ذي قار.. محتجون يمهلون الحكومة أسبوعاً لتنفيذ مطالبهم

ذي قار تسجل محاولة انتحار فاشلة لفتاة وامرأة تحرق منزل طليقها

Date: 2021-04-15 11:46:13
ذي قار تسجل محاولة انتحار فاشلة لفتاة وامرأة تحرق منزل طليقها

بعد عام من الفراغ.. تعيين قائممقام جديد لقضاء في ذي قار

Date: 2021-03-11 13:01:14
بعد عام من الفراغ.. تعيين قائممقام جديد لقضاء في ذي قار

بعد الديوانية .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

Date: 2019-12-07 19:46:06
بعد الديوانية .. ذي قار تعطل الدوام الرسمي يومين

لفك الحصار عن مؤسسات النفط.. ألف درجة وظيفية لخريجي ذي قار

Date: 2021-06-11 14:43:53
لفك الحصار عن مؤسسات النفط.. ألف درجة وظيفية لخريجي ذي قار

موظف حكومي يختلس حقناً خاصة بكورونا لإعادة بيعها على المستشفيات بأربعة أضعاف

Date: 2021-06-22 06:36:52
موظف حكومي يختلس حقناً خاصة بكورونا لإعادة بيعها على المستشفيات بأربعة أضعاف

ذي قار تحمل الكاظمي المسؤولية: مشكلة الأوكسجين تتفاقم والمواطن يختنق

Date: 2020-06-29 17:09:28
ذي قار تحمل الكاظمي المسؤولية: مشكلة الأوكسجين تتفاقم والمواطن يختنق

بالوثيقة.. قائممقام الرفاعي يرضخ للضغوطات ويستقيل من منصبه

Date: 2021-03-25 16:23:12
بالوثيقة.. قائممقام الرفاعي يرضخ للضغوطات ويستقيل من منصبه