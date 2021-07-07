قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

شفق نيوز/ ذكر مصدر مسؤول في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بأن فريقاً من هيئة النزاهة داهم مركزاً للعزل الصحي الخاص بعلاج فيروس كورونا شمالي المحافظة، للتحقيق بشبهات فساد مالي واداري.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً من مكتب تحقيق النزاهة في ذي قار داهم مركز العزل الخاص بمصابي كورونا في قضاء النصر شمالي المحافظة للتحقيق بشبهات فساد مالي واداري في عملية شراء إحدى المحولات الكهربائية للمركز".

وبين المصدر، أن "الفريق قام بسحب كافة الأوراق الخاصة بعملية شراء هذه المحولة نوع (600 كي في أي) ".

ويأتي تحرك النزاهة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون في القضاء للتحقيق بعملية شراء المحولة الكهربائية للمركز.