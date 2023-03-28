قوة امنية تقتحم ساحة الحبوبي وسط الناصرية وتفض الاعتصام بعد صدام مع محتجين

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية اقتحمت ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز المحافظة.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اقتحمت ساحة الحبوبي وسط الناصرية وقامت بفض احتجاج المتظاهرين الرافضين لقانون (سانت ليغو) الانتخابي".

وبين الشهود، ان " القوة قامت كذلك بإحراق خيام المحتجين التي نصبت يوم أمس، فيما دخلت بصدام مع المحتجين بالتراشق بالحجارة".

وصوّت البرلمان العراقي، فجر يوم الاثنين 27 من شهر آذار/مارس، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

ورافقت عملية التصويت وعقبها احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد وعدد من مناطق ومدن جنوبي العراق.

وتعتبر القوى السياسية المعترضة أن القانون بصيغته الحالية يكرّس لترسيخ هيمنة الأحزاب والأطراف التي تصدرت المشهد السياسي منذ العام 2003 ولغاية الآن.