قوة امنية تداهم معقل "أول" احتجاج ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة المثنى، يوم الاثنين، بأن قوة امنية من أفواج الطوارئ داهمت مركز اعتصام المحتجين في قضاء الخضر شرقي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان القوة قامت باعتقال ما يقارب الـ10 متظاهرين، تم نقلهم لمركز احتجاز خاص في مركز المحافظة".

وأضاف أن "ما يعرف بثوار الخضر يستعدون لتصعيد يتمثل بقطع الطريق العام الرابط بين البصرة وبغداد ما لم يطلق سراح المعتقلين باسرع وقت".

وأشار إلى أن المحتجين في الخضر يمثلون اول تظاهرة في العراق خرجت ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية للمطالبة بتخفيضها، وتحسين الواقع المعيشي لأبناء المدينة.

وتشهد الاسواق المحلية ومنذ بداية الشهر الجاري، ارتفاعاً كبيراً لأسعار المواد الغذائية الاساسية وخاصة الطحين والزيت النباتي، لتتبعها زيادات بنسب متفاوتة في اغلب السلع الاخرى كالرز والعدس والسكر، لتشمل أيضاً زيادات في اسعار اللحوم، بالتزامن مع الاجتياح الروسي لاوكرانيا التي تعتبر احد الموردين الرئيسيين للمواد الغذائية.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته التي عقدها في 8 اذار جملة قرارات إضافية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في البلاد، ومنها ما يتعلق بأسعار الحنطة ودعم البطاقة التموينية.