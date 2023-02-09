قوافل المواكب الحسينية تصل الكاظمية استعداداً للزيارة الرجبية (صور)

شفق نيوز / بدأت قوافل المواكب الحسينية، اليوم الخميس، بالتوافد الى بغداد ونصب خيامها في المناطق المحيطة بمدينة الكاظمية استعداداً للزيارة الرجبية نهاية الأسبوع المقبل.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز توافد عدد من قوافل المواكب عبر منطقة السعدون، وسط بغداد، قادمة من أماكن مختلفة سواء من داخل العاصمة أو خارجها.

وبدأت بعض المواكب بنصب الخيام في المناطق المحيطة بمدينة الكاظمية استعدادا لزيارة الخامس والعشرين من شهر رجب الهجري وهو اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة الإمام الكاظم سابع الأئمة عند المسلمين الشيعة، إذ تقوم هذه المواكب وكعادة الزيارات الدينية المقدسة لدى الشيعة بتقديم الخدمات والطعام للزائرين الوافدين.

وكانت مصدر أمني في بغداد أفاد، بمباشرة القوات الأمنية قطع بعض الطرق اعتبارا من، يوم غد الجمعة، ضمن الخطة الأمنية الخاصة بتأدية زيارة الإمام الكاظم.

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة والمحافظات باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.