افتتاح مجسري عدن وصنعاء في الكاظمية وانتشار أمني مكثف.. صور

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مجسري ساحتي عدن وصنعاء في الكاظمية بالعاصمة بغداد، ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بانتشار مكثف للقوات الأمنية من الفرقة الخاصة والشرطة الاتحادية مع باقي الأجهزة الأمنية في منطقة الكاظمية في بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الانتشار تركز قرب ساحة عدن، مع حضور أمين بغداد، ووصول رئيس الوزراء لغرض افتتاح مجسري عدن وصنعاء.

وأشار المصدر إلى أن الموقف الحالي جيد والحركة طبيعية.