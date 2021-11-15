قوات "حفظ القانون" تنتشر في بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوات "حفظ القانون" انتشرت في معظم الطرق والساحات الرئيسة في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن انتشاراً مكثفاً من قبل وحدات حفظ القانون شهدته، صباح اليوم، في الساحات والطرق والجسور المهمة والتي تشهد تظاهرات احتجاجية في بغداد، مشيراً إلى انتشار تلك القوات عند ساحة التحرير ومنطقة العلاوي وجسور الجمهورية والسنك والمعلق فضلا عن مقتربات المنقطة الخضراء.

وعزا المصدر الامني، سبب هذا الاجراء إلى توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وفرض القانون.

ومازال العشرات من الرافضين لنتائج الانتخابات العامة يحتجون منذ نحو شهر، احتجاجا على تلك النتائج التي يعدوها "مزورة".