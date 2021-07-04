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قوات الأمن تتحرك لإغلاق معامل لتكرير النفط في الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-04T20:29:04+0000
قوات الأمن تتحرك لإغلاق معامل لتكرير النفط في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات محافظة الانبار غربي العراق، ناصر الغنام، يوم الأحد، توجيه قطعات عمليات الأنبار بإغلاق معامل تكرير النفط و"الفلانكوت"، والتي تم افتتاحها بطريقة غير شرعية في السنوات الماضية.

وقال الغنام، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،، "وجهنا قطعتنا بالتنسيق مع الجهات المختصة من دوائر الدولة، بإغلاق معامل تكرير النفط والفلانكوت، والتي فتحت بطرق غير مشروعة خلال السنوات الماضية، وذلك في منطقة الحامضية والبعيثة والبو عبيد والصقلاوية". 

وأشار إلى أن "جاء ذلك بعد مطالبات من أبناء المحافظة، كما أنها باتت تشكل تهديداً حقيقيا على ارواح المواطنيين".

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