قوات الشرطة في بغداد تعتقل امرأة انتحلت صفة طبيبة نسائية وتجميل لـ6 سنوات (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة الرصافة في العاصمة بغداد، يوم السبت، إلقاء القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة نسائية وتجميل ، بعد تورطها بمزاولة مهنة الطب لمدة 6 سنوات.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، أن المرأة اعترفت بالتهم المنسوبة إليها بفتح عيادات غير مرخّصة وحيازتها مستمسكات ووصولات مزورة استُخدمت في عمليات نصب واحتيال.

ووفقا للبيان، فقد تم إيداعها التوقيف وعرضها على المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتنشر وكالة شفق نيوز جزءاً من اعترافات المتهمة التي ارفقتها الشرطة في البيان: