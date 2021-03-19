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قوات الجيش تداهم "تجمعا لصلاة الجمعة" في مسجد بالانبار وتخرج المصلين بالقوة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-19T20:18:52+0000
قوات الجيش تداهم "تجمعا لصلاة الجمعة" في مسجد بالانبار وتخرج المصلين بالقوة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الجمعة بقيام عدد من عناصر الجيش، بمهاجمة مسجد في قرية البو جبر بناحية الوفاء غربي قضاء الرمادي مركز المحافظة.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "دخول قوات الجيش إلى أحدى مساجد الناحية، جاء أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث قاموا بإخراج المصلين وضرب عدد منهم، لاعتراضهم على هذا التجاوز على حرمة المسجد".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "القوة التي هاجمت المصلين من الفرقة العاشرة، اللواء 38، الفوج الثالث".

العديد من المواطنين أبدوا امتعاضهم، مطالبين بتقديم تبريرات لهذا الفعل المستهجن، والاعتذار عما ارتكبته هذه العناصر بحق السكان وداخل المسجد الذي يعد أرضاً محرمة ولا يجوز حتى إدخال السلاح إليها.

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، قد أصدرت يوم أمس الخميس، قرارا يسمح بفتح المساجد وإقامة الصلاة فيها، فيما أصدر محافظ الانبار قرارا بهذا الخصوص، يسمح بفتح كافة المساجد لأداء الصلاة.

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