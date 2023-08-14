قناة بزل تبتلع صبياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بغرق صبي في أحد الجداول النهرية، بأطراف ناحية جلولاء، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً غرق في جدول (بزل) في حي الشهداء بأطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر أن "سبب الغرق جاء بسبب عدم استطاعة الصبي الخروج من وحل الطين داخل جدول البزل العميق"، مبينا أن "الجثة تم انتشالها فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد عدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب السباحة بالأنهار والجداول أو الحوادث الأخرى.