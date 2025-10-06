"قمر الحصاد" يطل وحيداً في سماء بابل بضوء يحاصره الجفاف (صور)

شفق نيوز- بابل

مثل إشارة ضوئية لبداية موسم جني المحاصيل تظهر في سماء بابل فوق أراضيها الزراعية بضوء أبيض مائل إلى الصفرة، يطل "قمر الحصاد" كما يسميه أهالي المحافظة، كونه القمر الكامل في أيام الحصاد الذي كان يعينهم بنوره ويؤنسهم من الظلمة في حصاد محاصيلهم.

وهذا العام يطل "قمر الحصاد" على أراضٍ خالية قاحلة، تركها الجفاف بتربة متشققة تحت أشعة الشمس أو ضوء القمر على حد سواء، بسبب أزمة شح المياه التي ضربت أراضي بابل مثلما ضربت باقي الأراضي العراقية منذ سنوات وتكبر أكثر كل عام.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، إطلالة "قمر الحصاد" هذا العام وفي أيام حصاد خلت من زرع يُحصد، وامتلأت بمعاناة الفلاحين الذين ظل لهم ضوء القمر شاهداً على معاناتهم.