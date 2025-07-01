حالتا انتحار شرق وغرب الموصل

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل حالتي انتحار في منطقتين من مدينة الموصل، في مؤشر مقلق على تزايد هذه الحالات في المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزل ذويها في ناحية برطلة شرق الموصل، لأسباب ما تزال مجهولة، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في الحمدانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف المصدر أن "الحالة الثانية تعود إلى امرأة تولد 1990، وهي ربة بيت من سكنة حي العامل في الجانب الأيمن من الموصل، حاولت الانتحار بسكب مادة النفط الأبيض على جسدها وإشعال النار، بسبب مشاكل عائلية". وأشار إلى أنه "تم نقلها إلى مستشفى الجمهوري للحروق، حيث بلغت نسبة الحروق نحو 60%".

وأكد المصدر أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثين، في وقت دعت فيه منظمات محلية إلى التدخل العاجل لمواجهة ظاهرة الانتحار المتصاعدة في نينوى، عبر حملات توعية ودعم نفسي واجتماعي للشرائح الأكثر عرضة للضغوط".