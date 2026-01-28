"قلة السيولة" تؤخر صرف رواتب أغلب موظفي الدولة العراقية

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة لم تتسلّم رواتب موظفيها حتى الآن، بسبب قلة "السيولة المالية".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إنه، على الرغم من دعوات وزارة المالية للوزارات بتزويدها بالقوائم والجداول الخاصة برواتب الموظفين لغرض التمويل، ومع انقضاء الشهر الحالي، لم تتسلّم أغلب الوزارات رواتب منتسبيها.

وأوضح أن مخوّلي الوزارات تواصلوا مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، إلا أن تمويل الرواتب لم يُنجز بشكل كامل، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن من بين أسباب التأخير قلة السيولة النقدية في المصارف الحكومية، فضلاً عن وجود صعوبات في توفير النقد، الأمر الذي انعكس سلباً على انتظام صرف الرواتب.

ولم تُطلق رواتب الموظفين حتى اليوم الثامن والعشرين من الشهر، رغم أن صرفها يتم عادة بين العشرين والخامس والعشرين، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط الموظفين.

وأول أمس الاثنين، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن وزارة المالية أعادت قوائم رواتب عدد من الوزارات ومنتسبي الجامعات، مطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص برفع مخصصات الخدمة الجامعية، ما قد يؤدي إلى تأخير صرف الرواتب لأيام وربما إلى الشهر المقبل.

وأشار المصدر إلى أن المصارف الحكومية، ولاسيما الرافدين والرشيد، تعاني شحاً في السيولة، داعياً إلى تدقيق موجوداتها، محذّراً من أن استمرار هذه الإجراءات سيزيد من معاناة الموظفين ويستوجب حلولاً عاجلة لضمان انتظام صرف الرواتب.