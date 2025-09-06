قلب بغداد التاريخي ينبض من جديد (صور)

شفق نيوز– بغداد

تقترب المرحلة الأولى من مشروع تأهيل شارع الرشيد، قلب بغداد التراثي، من الانتهاء، وذلك ضمن جهود مشروع "نبض بغداد" بإشراف أمانة بغداد ورابطة المصارف الخاصة، وبتمويل من البنك المركزي العراقي.

وتمتد المرحلة الحالية من ساحة الميدان حتى ساحة الرصافي، حيث تم وضع مسار "الترام واي" الخاص بالشارع استعدادًا لتشغيله مع وصول المعدات الخاصة، ضمن خطة لإحياء الممر التاريخي وربطه بمسار سياحي.

ويعد شارع الرشيد، الذي افتتح عام 1916 على يد الوالي العثماني خليل باشا، أول شارع حديث في العراق، وسرعان ما تحول إلى محور تجاري وثقافي نابض بالحياة، احتضن المقاهي والمكتبات والمسارح والمراكز الإدارية، وظل شاهدًا على تحولات بغداد السياسية والاجتماعية رغم فترات الإهمال والتدهور السابقة.

وتتضمن مراحل التأهيل المستقبلية، الممتدة نحو ساحة حافظ القاضي وجسر الجمهورية عند مدخل الباب الشرقي، تجهيزات إضافية للترام واي ومرافق حديثة تعيد للشارع طابعه التاريخي وتواكب التطوير الحضري الحديث.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، مشاهد تظهر واجهات المباني بعد التأهيل والحفاظ على الطابع التراثي للشارع، حيث يعكس المشروع دمج التراث بالحداثة ليظل شارع الرشيد أيقونة بغداد التراثية.