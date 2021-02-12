قفزة كبيرة بإصابات كورونا في العراق بأكثر من 2500 حالة جديدة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في العراق خلال آخر 24 ساعة 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طفرة بعدد الإصابات بعد التحذيرات التي أصدرتها وزارة الصحة والبيئة في البلاد من اجتياح موجة جديدة للوباء قد تعاود معها السلطات فرض تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي إن 1008 مريض اكتسبوا الشفاء التام فيما توفي 13 مصابا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا يرتفع مجمل أعداد الإصابات بالجائحة منذ تفشيها في العراق ولغاية الآن الى 639438 تعافى من بينهم 604822 توفي 13157.

هذا ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق غدا السبت وقد تصادق على حزمة من الإجراءات أشد صرامة أوصت بها وزارة الصحة والبيئة لتفادي عودة ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا وخروج الموقف الوبائي عن السيطرة.