سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قفزة بإصابات كورونا .. العراق يسجل أكثر من 1500 حالة جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T11:00:57+0000
قفزة بإصابات كورونا .. العراق يسجل أكثر من 1500 حالة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد في مؤشر على عودة زيادة حالات الاصابة بعد تراجعها خلال المدة الماضية.

وشهد الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة اليوم، تراجع حالات التعافي مقابل الاصابات فقد اكتسب 1188 مريضا الشفاء التام .

وتوفي 12 مريضا بالجائحة خلال آخر 24 ساعة ، وفقا لبيان الصحة.

وبهذا يصل مجمل الاصابات منذ تفشي الوباء في العراق ولغاية الآن 625756 بينما تعافى من بينهم 598174 مريضا توفي 13103.

related

العراق يسجل اقل معدل بوفيات كورونا بعد بلوغ الوباء ذروته

Date: 2020-12-08 12:50:07
العراق يسجل اقل معدل بوفيات كورونا بعد بلوغ الوباء ذروته

العراق يسجل 1606 اصابات جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتفوق

Date: 2020-11-28 12:10:44
العراق يسجل 1606 اصابات جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتفوق

العراق يسجل أكثر من 3500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-09-06 13:26:08
العراق يسجل أكثر من 3500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

Date: 2020-02-28 18:44:42
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء

Date: 2020-12-16 11:46:47
العراق يعلن 1553 اصابة جديدة و1766 حالة تعاف بكورونا ويكرر تحذيره من الشتاء

العراق يسجل حالة وفاة و91 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-04-07 18:33:51
العراق يسجل حالة وفاة و91 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل اربع وفيات و57 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-19 17:57:52
العراق يسجل اربع وفيات و57 اصابة جديدة بكورونا

كورونا العراق.. 50 وفاة و4493 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2020-10-01 14:20:58
كورونا العراق.. 50 وفاة و4493 إصابة جديدة في يوم واحد