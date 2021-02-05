قفزة بإصابات كورونا .. العراق يسجل أكثر من 1500 حالة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة تسجيل 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد في مؤشر على عودة زيادة حالات الاصابة بعد تراجعها خلال المدة الماضية.

وشهد الموقف الوبائي الصادر عن الوزارة اليوم، تراجع حالات التعافي مقابل الاصابات فقد اكتسب 1188 مريضا الشفاء التام .

وتوفي 12 مريضا بالجائحة خلال آخر 24 ساعة ، وفقا لبيان الصحة.

وبهذا يصل مجمل الاصابات منذ تفشي الوباء في العراق ولغاية الآن 625756 بينما تعافى من بينهم 598174 مريضا توفي 13103.