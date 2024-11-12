قطيع كلاب سائبة ينهي حياة طفل في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قطيعاً من الكلاب السائبة هاجم طفلاً وأنهت حياته بالقرب من منزله شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطفل بعمر خمس سنوات ويدعى (ص، و، غ) وهاجمه قطيع الكلاب بالقرب من منزله في مجمع (مرجان ستي) السكني شمالي كركوك ما تسبب له بنزيف داخلي".

وأضاف أن "ذوي الطفل استطاعوا تخلصهم من الكلاب ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة".

وتعاني محافظة كركوك من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في عموم الأحياء السكنية على الرغم من وجود محمية للكلاب في المحافظة، إلا أن هناك زيادة كبيرة في أعدادها.

كما شهدت العديد من المحافظات في السنوات الأخيرة هجمات للكلاب السائبة أودت بحياة العديد من الأطفال وتسببت بإصابات بليغة لمن نجا بحياتها منها.