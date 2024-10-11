قطيع ذئاب يفتك بغزال الريم العراقي ويبث الرعب في كركوك

شفق نيوز/ هاجم قطيع من الذئاب، يوم الجمعة، مزرعة لتربية غزال الريم العراقي في محافظة كركوك، وقتل عدداً منها بحسب شهود عيان.

وقال سمير عباس، أحد أهالي ناحية ليلان جنوب شرقي كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن "الناحية سجلت حادثة هي الاولى من نوعها منذ عشرات السنوات حينما هاجم قطيع ذئاب مزرعة لتربية غزال الريم العراقي في اطراف معمل أسمنت كركوك على طريق ناحية ليلان (25كم جنوب شرقي كركوك)"، موضحاً أن "الحادثة اسفرت عن مقتل 10 غزلان من الذكور والاناث".

وأكد أن "قطيع الذئاب ورغم قوة تحصين جدران المزرعة الخاصة بتربية غزلان الريم العراقي، تمكن من التسلل الى داخلها وقتل عدداً من الغزلان".

وتابع عباس أن "هناك نشاطاً في المواقع التي فيها تلال عالية تشبه الجبال في اطراف ناحية ليلان تتواجد فيها الذئاب وتم رصد مجاميع من الذئاب قبل فترة واليوم بدأت تنفذ هجمات على الحيوانات".

وفي السياق قال مدير ناحية ليلان محمد ويس، للوكالة، إن "ناحية ليلان ولطبيعتها الزراعية التي تطغى على مساحات واسعة منها وخاصة تلك المناطق الجبلية والتلول والوديان تعيش فيها انواع من الحيوانات منها الذئاب والخنازير البرية وما حدث من مهاجمة قطيع من الغزلان يشير الى ان الذئاب موجودة ولكنها ليست بالأعداد الكبيرة".

وأكد أن "الحيوانات البرية هي جزء من طبيعة المنطقة وتوجد فيها أشكال متنوعة، مستدركا: "لم تسجل هكذا حادثة لدينا سابقا وهي غريبة وتحدث للمرة الاولى".

وقال شاهد عيان ثانٍ للوكالة، إن "الرعب بات يسيطر على أهالي عدد من القرى خوفا من قيام الذئاب بمهاجمة الاهالي بعد مهاجمة الغزلان".

وتابع أن "متوسط حجم الذئاب التي شوهدت في ليلان يمكن أن يصل وزن الواحد منها إلى 86 كيلو غراما، وقد يصل طوله إلى ما يتراوح بين 105 و160 سنتيمتراً، وهي تفترس الحيوانات الأليفة التي تُربى في المنزل، والماشية، وتُسبب إزعاجا كبيرا للمزارعين، وهذا مصدر للقلق"، حسب قوله.