قطوعات مرورية تشل العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قطوعات مرورية شلت طرقاً رئيسية في العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع الزيارة الاربعينية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قطوعات مرورية اجرتها السلطات الامنية في بغداد بهدف اعطاء انسيابية لحركة سير زوار اربعينية الامام الحسين "ع" ادت الى اختناقات مرورية.

وأشار المصدر إلى "اغلاق طريق سريع الدورة، (جنوبي العاصمة)، القادم من منطقة بغداد الجديدة، وتحويل السايد الثاني للسير ذهاباً وايابا"، لافتا الى "حدوث زخما مروريا من منطقة الجادرية باتجاه السيدية، فضلا عن زخم مروري ضمن تقاطع الدرويش قرب البياع (جنوبي بغداد)".

وأوضح المصدر، أن "زخماً مرورياً حدث في الطريق بين منطقة القادسية باتجاه ساحة قحطان، وباتجاه منطقة الجادرية جنوبي بغداد"، منوهاً إلى "حدوث زخم مروري ضمن تقاطع مصفى الدورة".

ويسلك مئات الالاف من الزوار طرق جنوبي العاصمة بغداد مشياً على الاقدام، نحو محافظة كربلاء لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين "ع".