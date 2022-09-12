قطع طريق مهم وسط بغداد بالأسلاك والكونكريت.. صور

شفق نيوز/ قطعت القوات الامنية، اليوم الأثنين، طريقاً مهماً وسط العاصمة بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية لتسهيل مرور زوار الاربعينية المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن السلطات قررت صباح اليوم، قطع الطريق بدءا من جامع ام الطبول باتجاه سريع البياع مرورا بتقاطع الدورة باتجاه جسر بغداد الكبير ومن ثم علوة الرشيد جنوب العاصمة بغداد حيث خط سير الزوار.

وبين أن القطع تم بواسطة الأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية، مشيرا الى منع العجلات المدنية من المرور لتسهيل عملية مرور الزائرين المتوجهين الى كربلاء مشيا على الاقدام.

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل نهاية الأسبوع الجاري.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر، وفق الإحصاءات الرسمية.