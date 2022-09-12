سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قطع طريق مهم وسط بغداد بالأسلاك والكونكريت.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-12T05:48:17+0000
قطع طريق مهم وسط بغداد بالأسلاك والكونكريت.. صور

شفق نيوز/ قطعت القوات الامنية، اليوم الأثنين، طريقاً مهماً وسط العاصمة بغداد بالأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية لتسهيل مرور زوار الاربعينية المتوجهين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن السلطات قررت صباح اليوم، قطع الطريق بدءا من جامع ام الطبول باتجاه سريع البياع مرورا بتقاطع الدورة باتجاه جسر بغداد الكبير ومن ثم علوة الرشيد جنوب العاصمة بغداد حيث خط سير الزوار. 

وبين أن القطع تم بواسطة الأسلاك الشائكة والكتل  الكونكريتية، مشيرا الى منع العجلات المدنية من المرور لتسهيل عملية مرور الزائرين المتوجهين الى كربلاء مشيا على الاقدام. 

ومنذ أكثر من أسبوعين، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى إلى مدينة كربلاء، استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل نهاية الأسبوع الجاري.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر، وفق الإحصاءات الرسمية.

related

قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد

Date: 2022-06-25 17:19:00
قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد

صور.. نساء من نوع خاص ينتشرن في أسواق بغداد

Date: 2022-07-08 05:04:49
صور.. نساء من نوع خاص ينتشرن في أسواق بغداد

"بارد ومجرش بربع".. باعة المياه يروون عطش المارة من حر الشمس ويُمنع عليهم شربها (صور)

Date: 2022-06-01 12:13:16
"بارد ومجرش بربع".. باعة المياه يروون عطش المارة من حر الشمس ويُمنع عليهم شربها (صور)

7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

Date: 2021-06-04 19:00:59
7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون والاغلاق يخيّم على بغداد (صور وفيديو)

Date: 2021-12-27 06:27:50
المحتجون الرافضون لنتائج الانتخابات يصعدون والاغلاق يخيّم على بغداد (صور وفيديو)

الإغلاق وانتهاء العطلة يشل شوارع العاصمة بغداد

Date: 2021-10-12 05:52:54
الإغلاق وانتهاء العطلة يشل شوارع العاصمة بغداد

بغداد تقلص دوام دوائرها مع عودة ارتفاع الاصابات بكورونا وتفشي المتحور الجديد

Date: 2022-01-12 10:04:18
بغداد تقلص دوام دوائرها مع عودة ارتفاع الاصابات بكورونا وتفشي المتحور الجديد

على وقع الحرب المستعرة مع اوكرانيا.. "فلاديمير بوتين" في بغداد وسط انتشار امني

Date: 2022-03-02 19:36:19
على وقع الحرب المستعرة مع اوكرانيا.. "فلاديمير بوتين" في بغداد وسط انتشار امني