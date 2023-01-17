قطع طريق لإخماد حريق اندلع في فندق وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في فندق وسط العاصمة العراقية بغداد، مشيرا الى قطع أحد الطرق لغرض وصول فرق الانقاذ.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق اندلع داخل أحد الفنادق ضمن منطقة المسبح نهاية شارع العرصات وسط بغداد، مشيرا الى ان الحريق اندلع في الطابق الأخير من الفندق ويبدو بسيطا.

وأشار المصدر، الى أن قوات الامن قطعت وبشكل مؤقت الطريق بدءا من قرية دجلة في شارع المسبح باتجاه فندق سبأ لإنهاء عمليات التبريد من قبل فرق الدفاع المدني.