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قطع طريق دولي واعتصام مفتوح في محافظتين للمطالبة بالخدمات والتعيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T08:39:33+0000
قطع طريق دولي واعتصام مفتوح في محافظتين للمطالبة بالخدمات والتعيين

شفق نيوز/ صحت محافظتي ذي قار والديوانية جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، على تظاهرة تخللها قطع طريق دولي للمطالبة بالخدمات واعتصام مفتوح يطالب بالتعيين.  

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من سكان منطقة حي الاعلام والمناطق المجاورة لها شرق مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، نظموا، صباح اليوم، تظاهرة قطعوا خلالها الطريق السريع الدولي الرابط بالعاصمة بغداد بالإطارات المحترقة، احتجاجا على سوء الخدمات.

وأشار الى أن المتظاهرين طالبوا بتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين خدمات البنى التحتية المعدومة في مناطقهم.

وفي محافظة الديوانية، تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا امام مبنى الحكومة المحلية في محافظة الديوانية للمطالبة بتعيينهم.

ولفت المصدر، الى أن المتظاهرين حولوا تظاهرتهم الى اعتصام مفتوح امام مبنى الحكومة المحلية حتى الاستجابة لمطالبهم.

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