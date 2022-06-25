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قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-25T17:19:00+0000
قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، قطع طريق حيوي في العاصمة بغداد لغرض الإكساء.

وقالت مديرية المرور في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم قطع الطريق المؤدي من الجسر الدوار القريب من موقع مرور التاجيات باتجاه جسر المثنى القريب من جزيرة بغداد لغرض الاكساء يوم الاحد في تمام الساعة 11 ليلاً".

وأوضحت ان "ذلك يأتي بالتنسيق بين دائرة المشاريع في امانة بغداد ومديرية المرور".

وأول امس الخميس، أعلنت مديرية المرور العامة، قطع الطريق المؤدي من الجسر الدوار قرب موقع التاجيات باتجاه جسر المثنى القريب من جزيرة بغداد السياحية ذهابا وايابا يوم (الجمعة )المصادف ٢٤ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة السادسة صباحا .ولمدة يومين اي ( الجمعة والسبت) لاغراض الاكساء والتبليط من قبل كوادر امانة بغداد (دائرة المشاريع).

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