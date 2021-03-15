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صور.. قطع طريقٍ إستراتيجي وجسرين في تظاهرات بمحافظتين عراقيتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-15T12:22:30+0000
صور.. قطع طريقٍ إستراتيجي وجسرين في تظاهرات بمحافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بإعادة فتح طريق المقدادية خانقين الذي اغلقه متظاهرون غاضبون في وقت سابق، ليتم قطعه مجدداً من قبل الأهالي احتجاجاً على تردي الخدمات، فيما قام متظاهرون في محافظة ذي قار بقطع جسرين حيويين في الناصرية رداً على "تهاون" الحكومة الاتحادية في تنفيذ مطالبهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان المئات من اصحاب معامل المواد الانشائية قطعوا طريق المقدادية خانقين احتجاجا على قيام السلطات الامنية باغلاق 80 معملا لانتاج الحصى بدواع تجاوزات على سدة ديالى الاروائية.

وبين المصدر ان قرار الاغلاق تسبب باضرار جسيمة لاصحاب المعامل وان اغلب المعامل غير متجاوزة على الحدود المحرمة لسدة ديالى باستثناء معامل تعود لمتنفذين في المحافظة.

واضاف ان اصحاب المعامل تلقوا تطمينات باعادة فتح المعامل واقتصار الاغلاق على المعامل المتجاوزة فيما هددوا باغلاق الطريق مرة اخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

فيما أكد مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين قطعوا الطريق نفسه بعد وقت قصير من إعادة فتحه، وذلك احتجاجاً على سوء الخدمات في مناطق شرقي المقدادية.

وبين أن المفاوضات جارية بين المتظاهرين والادارة المحلية في المقدادية من أجل انهاء التظاهرة واعادة فتح الطريق.

وتشهد ديالى بين وقت واخر قطعاً للطرق من قبل متظاهرين كوسائل ضغط لتحقيق المطالب.

وعلى صعيد متصل، قطع محتجون غاضبون من تصرفات الحكومة الاتحادية مع محافظة ذي قار، يوم الاثنين، جسرين مهمين وسط الناصرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن محتجين غاضبين من قرارات الحكومة الاتحادية وتهاونها في تنفيذ مطالب متظاهري المحافظة أقدموا على إغلاق جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية بالاطارات المحترقة.

وبين أن المحتجين هددوا بشل حركة المحافظة بالكامل ما لم يتم التعجيل باختيار محافظ جديد من الأسماء التي رفعوها خلال الفترة الماضية.

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